روسيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس تلغرام بتهمة التواطؤ في "نشاطات إرهابية"

أعلنت روسيا إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف، المؤسس والمدير التنفيذي لتلغرام، بتهمة التواطؤ في "نشاطات إرهابية" والسماح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا.



ودوروف مؤسس شركات تكنولوجية مولود في روسيا لكنه يعيش خارج البلاد منذ سنوات ويحمل الجوازين الفرنسي والإماراتي. وهو تواجه مرارا مع السلطات الروسية، في ظل تشديد موسكو قبضتها على الإنترنت.



وتعد منصة تلغرام التي يملكها، إحدى أبرز منصات التواصل في روسيا، وقد حاولت السلطات الروسية مرارا حجبها أو تحجيمها، في محاولة للضغط على دوروف لتسليم بيانات المستخدمين، أو دفع المستخدمين نحو تطبيق بديل غير مشفر مدعوم من الدولة.



وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) أنه بدأ باتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحق دوروف.



وذكر في بيان، أن "مذكرة توقيف دولية صدرت" بحق دوروف الموجود حاليا في فرنسا.



ولم يتّضح نوع مذكرة التوقيف التي أصدرتها روسيا بحق دوروف، وما إذا ستعترف بها دول أخرى أو أجهزة إنفاذ القانون أو تمتثل لها.



من جهتها، قالت منصة تلغرام لوكالة فرانس برس إن "بافيل دوروف لا يرغب في التعليق في هذه المرحلة".

