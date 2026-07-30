15 قتيلا في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة في شمال باكستان

قُتل سبعة شرطيين وثمانية "إرهابيين" مساء الأربعاء في هجوم على نقطة تفتيش في شمال باكستان، وفق ما أفادت وسائل إعلام.



وأوردت قناة "جيو نيوز" الإخبارية التلفزيونية أن الهجوم وقع في إقليم هنغو بولاية خيبر بختونخوا الحدودية في شمال البلاد، وذلك نقلا عن مسؤول الشرطة في الإقليم طارق حبيب.



وكشف حبيب أن 22 عنصرا آخر من الشرطة أُصيبوا في الهجوم، معلنا بدء عملية تمشيط في المنطقة.