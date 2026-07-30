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بريطانيا تستثمر 8 مليارات جنيه استرليني في برنامج الغواصات النووية

أخبار دولية
2026-07-30 | 00:02
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بريطانيا تستثمر 8 مليارات جنيه استرليني في برنامج الغواصات النووية
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بريطانيا تستثمر 8 مليارات جنيه استرليني في برنامج الغواصات النووية

أعلنت بريطانيا استثمارا مقداره 8,4 مليارات جنيه استرليني (11,2 مليار دولار) في برنامج غواصات "دريدنوت" النووية الذي تقول الحكومة إنه سيوفّر آلاف فرص العمل للشباب خلال العقد المقبل.
     
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم في بيان، إن رئيس الوزراء سيعلن "استثمارا كبيرا بقيمة 8,4 مليارات جنيه استرليني في منظومة الردع النووي البريطانية، بما يوفر وظائف وفرصا للشباب لسنوات مقبلة".
     
وتتولى شركة الصناعات الدفاعية البريطانية "بي إيه إي سيستمز" مهمة تصنيع أربع غواصات نووية من فئة "دريدنوت" في إطار برنامج الردع النووي للمملكة المتحدة.
     
وستحصل الشركة على 5,9 مليارات جنيه استرليني، فيما سيُخصص المبلغ المتبقي لسلسلة التوريد المرتبطة بالمشروع.
     
وبموجب الاستثمار، ستستكمل أولى الغواصات الأربع، "إتش إم إس دريدنوت"، تجاربها البحرية، استعدادا لدخول الخدمة في البحرية الملكية مطلع ثلاثينات القرن الحالي. كما سيسمح بوصول الغواصة الثانية ضمن البرنامج، "إتش إم إس فاليانت"، إلى مرحلة التجارب البحرية، فيما لا تزال الغواصتان الثالثة والرابعة في مرحلة البناء.
     
وبحسب بورنم، فإن البرنامج سيدعم 47 ألف وظيفة وفرصة تدريب مهني، علما أن رئيس الوزراء جعل من مكافحة البطالة أولوية لحكومته الجديدة.
          
وكانت الحكومة البريطانية خصصت أكثر من 63 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات الأربع المقبلة لتمويل منظومة الردع النووي ضمن خطتها للاستثمار الدفاعي.
     
ويشمل ذلك غواصات "دريدنوت" والغواصات الهجومية الجديدة التي تُطوَّر في إطار تحالف أوكوس العسكري الذي يضّم بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة.
     
ويواجه بورنم تحديا كبيرا لزيادة الإنفاق العسكري في ظل ضغوط من الولايات المتحدة وحلفاء حلف شمال الأطلسي، إلى جانب الحاجة إلى معالجة فجوة تمويلية تبلغ 4,7 مليارات جنيه استرليني في الخطة الدفاعية خلال السنوات الأربع المقبلة.

أخبار دولية

بريطانيا

الغواصات النووية

دريدنوت

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