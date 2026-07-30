دانت هيئة محلفين فدرالية هادي مطر (28 عاما) بتهمة دعم حزب الله و"ارتكاب عمل إرهابي" إثر مهاجمته الكاتب سلمان رشدي في مركز ثقافي في نيويورك في آب 2022.وقال المدعي العام الأميركي مايكل ديجاكومو إن المواطن الأميركي من أصل لبناني هادي مطر "اختار جعل قيمه تتماشى مع القيم الإرهابية لقادة إيران"، مضيفا أن المتهم أمضى أشهرا في التخطيط لعملية الطعن التي كادت تودي بحياة رشدي وتسببت في فقدانه البصر في إحدى عينيه.ويرى الادعاء أن الدافع وراء اعتداء مطر هو الفتوى التي أصدرها المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني عام 1989 بقتل رشدي بسبب إساءته للنبي محمد في روايته "آيات شيطانية".