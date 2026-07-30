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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن اغتيال أحد مسؤولي طالبان في أفغانستان
أخبار دولية
2026-07-30 | 02:05
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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن اغتيال أحد مسؤولي طالبان في أفغانستان
أعلن فرع إقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم نادر أدى إلى مقتل مسؤول في حركة طالبان شمال شرقي أفغانستان، بحسب ما أفادت مجموعة رصد.
وقُتل رئيس دائرة الإعلام والثقافة في ولاية بدخشان ذبيح الله أميري جراء إطلاق النار عليه الثلاثاء بينما كان في طريقه إلى مركز الولاية فيض آباد.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان، وهو فرع التنظيم في أفغانستان وباكستان، في بيان أصدره الأربعاء، أنه نفّذ الهجوم.
وجاء في البيان الذي نقلته منظمة الرصد "سايت إنتليجنس غروب": "استهدف جنود الخلافة أحد قادة ميليشيا طالبان المرتدة... بالرشاشات، فقتلوه مع أحد حراسه".
وكان أميري ابن شقيق حاكم ولاية هلمند الجنوبي أمان الدين منصور.
وأفادت وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية بأن أحد المهاجمين قُتل وأُلقي القبض على آخر بعد "الهجوم الجبان".
وقالت الوزارة في بيان أصدرته الثلاثاء: "هذا يذكّر أعداء الحكومة الإسلامية بأن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تُضعف عزيمتنا الراسخة وإرادتنا الثابتة".
ووعد مسؤولو طالبان بإعادة الأمن إلى أفغانستان، لكن هجمات متفرقة لا تزال تقع منذ عودتهم إلى السلطة عام 2021.
وأعلن الفرع الإقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات، ومن بينها انفجار في مطعم صيني وسط كابول أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل في كانون الثاني.
كذلك، تبنّى التنظيم الجهادي مسؤولية تفجير انتحاري في كانون الأول 2024 في كابول أسفر عن مقتل وزير شؤون اللاجئين خليل الرحمن حقاني.
أخبار دولية
تنظيم الدولة الإسلامية
اغتيال
طالبان
أفغانستان
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