قصف روسي على أوكرانيا... مقتل ثمانية أشخاص بينهم ستة من عائلة واحدة

قُتل ستة أفراد من عائلة واحدة تقيم قرب كريفي ريغ وقضى شخص في كييف وآخر في بولتافا، جراء ضربات روسية ليل الأربعاء - الخميس، بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال تعرّض بلاده لضربة روسية كبرى.



وقال رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريغ أولكسندر فيلكول عبر تلغرام: "في قرية على مشارف كريفي ريغ، أصاب صاروخ بالستي من طراز إسكندر-إم، أُطلق من فورونيج، منزلا خاصا تسكنه عائلة كبيرة، ما أسفر عن مقتل فتاتين تبلغان 5 و 12 عاما، وأربعة بالغين".



وأضاف: "أُصيب ثمانية أشخاص آخرون، بينهم طفلان هما صبيان يبلغان 6 و15 عاما".



وفي العاصمة، "تأكدت وفاة شخص واحد"، على ما أعلنت الإدارة العسكرية لكييف عبر تلغرام. وأفادت السلطات لاحقا بإصابة شخصين في العاصمة.



وأُصيب خمسة أشخاص، بينهم قاصر وامرأتان في حي بروفاري بمنطقة كييف.



وكان رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو كتب عبر تلغرام إنّ "العدو يهاجم العاصمة بأسلحة بالستية. ولا يزال خطر وقوع هجمات إضافية قائما. ابقوا في الملاجئ!".



وأفاد بوقوع حرائق في أحياء عدة في المدينة.



وسُمع في العاصمة خلال الليل عدد من الانفجارات عقب إطلاق صفارات الإنذار من غارات.



وفي بولتافا الواقعة في وسط أوكرانيا، أطلقت مسيرة غارة على مقر شركة خاصة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، بحسب السلطات العسكرية.



وأُصيب خمسة أشخاص على الأقل في لفيف بغرب أوكرانيا، حيث أفادت البلدية أيضا بوجود أشخاص تحت أنقاض مبنى.



وأتت هذه الهجمات الليلية عقب تحذير زيلينسكي مساء الأربعاء، من "احتمال كبير" بأن تشن روسيا هجوما واسع النطاق خلال الليل.



وكتب عبر اكس: "أعدّ الروس لهجوم واسع النطاق قبل بضعة أيام، وهناك احتمال كبير بأن تُنفذ الضربة هذه الليلة"، داعيا السكان إلى الاحتماء.



وطالب مجدّدا الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بصواريخ باتريوت التي تعد أساسية للتصدي للصواريخ البالستية الروسية.

