الكويت: مقتل عامل في هجوم إيراني على مبنى شركة صينية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية في منشور على منصة إكس، أن هجوما إيرانيا استهدف مبنى تابعا لشركة صينية في شمال الكويت، مما أسفر عن مقتل عامل ووقوع أضرار جسيمة.