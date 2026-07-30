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استهداف أوكراني جديد لمستودعين تابعين لشركة "وايلدبيريز" الروسية

أخبار دولية
2026-07-30 | 04:01
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استهداف أوكراني جديد لمستودعين تابعين لشركة &quot;وايلدبيريز&quot; الروسية
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استهداف أوكراني جديد لمستودعين تابعين لشركة "وايلدبيريز" الروسية

تعرّض مستودعان تابعان لشركة "وايلدبيريز" الروسية لهجمات جديدة بطائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في أحدث استهداف للمجموعة المتخصصة في التجارة الإلكترونية التي تتعرض لضربات أوكرانية متكررة منذ نحو أسبوعين، بحسب الشركة والسلطات المحلية الخميس.
     
وفي منطقة بينزا الغربية، أُصيب شخص وتم إجلاء أكثر من 200 موظف، إثر هجوم بمسيرة تسبّب باندلاع حريق في أحد مستودعات "وايلدبيريز" المحلية، على ما أفاد حاكم المنطقة أوليغ ميلنيتشينكو.
     
وأكدت "وايلدبيريز" في بيان أنها أعادت تنظيم شبكتها اللوجستية، مشيرة إلى أن استلام البضائع وشحن الطلبات يجريان حاليا في مستودعات ومواقع بديلة.
     
واستُهدف مستودع آخر تابع لـ"وايلدبيريز" بهجوم ليلي بمسيرة أوكرانية في سارابول، على بُعد حوالى 1100 كيلومتر شرق موسكو، ما أدى إلى اندلاع حريق فيه، بحسب الشركة.
     
أُجلي الموظفون فور إطلاق إنذار جوي، وقالت "وايلدبيريز" في بيان منفصل "بحسب التقارير الأولية، لم يُصب أحد بأذى".
     
ويعود أول استهداف أوكراني لمستودعات "وايلدبيريز" إلى ليل 18 إلى 19 تموز في منطقة تامبوف على بُعد 480 كيلومترا تقريبا جنوب شرق العاصمة الروسية. وأسفر الهجوم آنذاك عن مقتل ثمانية موظفين يعملون ليلا، وتسبب بحرائق دمرت كامل المنشآت تقريبا.
     
واستهدفت الهجمات الأوكرانية مُذاك مستودعات الشركة في كراسنودار ونيفينوميسك (جنوب)، وسانت بطرسبرغ (شمال غرب)، ودفعت الشركة إلى إجلاء الموظفين في يكاترينبورغ (جبال الأورال).

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