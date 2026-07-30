الاتحاد الأوروبي يندد بالضربات الروسية "الكثيفة" على أوكرانيا و"انتهاك الأجواء البولندية"

ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات "الكثيفة" التي شنتها روسيا ليلا على أوكرانيا و"انتهاك المجال الجوي البولندي".



وقال رئيس المجلس الذي يضم رؤساء الدول والحكومات في البلدان الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان عبر اكس، إن هذه الهجمات "تؤكد مجددا أن العدوان الروسي يشكل تهديدا لأمن أوروبا بأسرها".