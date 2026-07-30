إسبانيا تعلن مقتل تسعة مهاجرين أثناء محاولتهم بلوغ سبتة

قضى تسعة أشخاص أثناء محاولة مئات المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسباني المتاخم للمغرب، وفق ما أفادت متحدثة باسم الحكومة الإسبانية.



وقالت المتحدثة إنه "تم انتشال تسع جثث"، بينما حاول الكثير ممن سعوا للوصول إلى الجيب الإسباني القيام بذلك عن طريق السباحة حول السياج الحدودي.



