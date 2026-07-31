وزير الخارجية الألماني يرحب باتفاق نزع السلاح في غزة

رحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول باتفاق مرحلي لنزع السلاح في غزة والذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشددا على أنه من الضروري الآن إحراز تقدم حقيقي وإلقاء حركة حماس الفلسطينية سلاحها فعليا.



وقال فاديفول، في منشور على منصة "إكس"، إن "ألمانيا مستعدة لدعم سكان غزة بالمساعدات الإنسانية وجهود التعافي المبكر ولذا ينبغي فتح معابر إضافية إلى غزة دون تأخير".



وأضاف أن ألمانيا ستؤدي دورها للمساعدة في تنفيذ الاتفاق.