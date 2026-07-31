الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلتين كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز "بمؤازرة جوبة" أميركية

أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بـ"مؤازرة جوية" من الجيش الأميركي.



وذكر الحرس الثوري في بيان أنه تم استهداف "ناقلتي النفط المخالفتين وإيقافهما، في حين غيّرت أربع ناقلات نفط أخرى مسارها بسرعة" وعادت أدراجها، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.