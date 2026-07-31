مصدران لرويترز: روسيا تستورد شحنة بنزين من المغرب

ذكر مصدران في قطاع الطاقة لرويترز أن روسيا استوردت شحنة بنزين من نوع إيه.آي-92 منقولة بحرا تبلغ نحو 30 ألف طن من المغرب.وأفاد المصدران بأن ناقلة ترفع علم بنما قامت بتحميل الشحنة من ميناء طنجة المغربي في منتصف تموز، وتقوم حاليا بتفريغها في ميناء مورمانسك الروسي الواقع في منطقة القطب الشمالي.وأوضحا أن شركة لوك أويل هي التي تولت توريد الشحنة.