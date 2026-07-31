فرنسا ستشدد ضبط حدودها مع إسبانيا في ظل تدفق المهاجرين الى سبتة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز الجمعة أن فرنسا ستشدد ضبط حدودها مع إسبانيا بعد تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين الى جيب سبتة الحدودي مع المغرب خلال الأيام الماضية.



وكتب نونييز على منصة إكس "إزاء الوضع الذي تم رصده في جيب سبتة، أصدرتُ منذ مساء أمس (الخميس) تعليمات لتعزيز عمليات التفتيش على الحدود الإسبانية دون إبطاء"، مشيرا الى تفعيل قوة التدخل السريع الحدودية من للقيام بـ"عمليات تفتيش معمقة".



وأكد نونييز أنه على تواصل مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا.