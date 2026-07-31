فنلندا تعلن تأييد طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن بسبب أزمة سبتة

أعلنت فنلندا أنّها تؤيد طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن، بعد دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني في الأيام الأخيرة.



وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية اليمينية ماري رانتان، في منشور على منصة "إكس"، "لقد فشلت إسبانيا تماما في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن من التوغّلات. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع".



وأضافت "لا يمكن للدول التي لا تفي بالتزاماتها بحماية حدودها الخارجية أن تكون عضوا في شنغن"، داعية كل الدول الأوروبية إلى اتباع اقتراح رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني.