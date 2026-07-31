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الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية استهدفت "منشآت حيوية وعسكرية"

أخبار دولية
2026-07-31 | 07:02
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الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية استهدفت &quot;منشآت حيوية وعسكرية&quot;
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الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية استهدفت "منشآت حيوية وعسكرية"

أعلن الجيش الكويتي اعتراض  طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت عددا من "المنشآت الحيوية والعسكرية"، عقب إعلان إيران مهاجمة منشآت عسكرية أميركية.
     
وذكر الجيش في بيان، أن "القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها". 

وقال: "العدوان الإيراني الآثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية... تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها، وأسفر ذلك عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، من دون تسجيل أي إصابات بشرية".

أخبار دولية

الجيش الكويتي

هجمات إيرانية

منشآت حيوية وعسكرية

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