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سانشيز يندد بـ"هجوم وانتهاك لوحدة أراضي إسبانيا" جراء تدفق المهاجرين الى سبتة
أخبار دولية
2026-07-31 | 07:07
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سانشيز يندد بـ"هجوم وانتهاك لوحدة أراضي إسبانيا" جراء تدفق المهاجرين الى سبتة
وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التدفق الجماعي لنحو 40 ألف مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة بأنه "هجوم وانتهاك لوحدة أراضي إسبانيا".
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي خلال زيارة لسبتة إن "الحكومة الإسبانية تقف إلى جانب مدينة سبتة. ونتفهم مشاعر القلق والتوتر التي يعيشها السكان خلال الساعات القليلة الماضية، ولا سيما اليوم"، قبل أن يصف "ما حدث بالأمس بأنه هجوم وانتهاك لوحدة أراضي إسبانيا".
ولفت رئيس الوزراء الإسباني الى أن تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة مرتبط بتفسير مضلل روجت له "مافيات" متاجرين بالبشر لحكم قضائي صدر مؤخرا بشأن إعادة المهاجرين الذين وصلوا بحرا.
وقال سانشيز: "لقد تبين من خلال مناقشاتنا مع السلطات المغربية أن مافيات المتاجرين بالبشر روجت لتفسير يخدم مصالحها الخاصة لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية"، موضحا أن تفسير الحكم الذي ينص على "عدم إمكان إعادة الأفراد الذين وصلوا إلى إسبانيا بحرا إلى الحدود... انتشر بسرعة هائلة في الساعات الأخيرة".
أخبار دولية
بيدرو سانشيز
إسبانيا
المهاجرين
سبتة
المغرب
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