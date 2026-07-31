العراق: السيطرة على حريق في حقل الأحدب النفطي من دون تأثر الإنتاج

أعلنت وزارة النفط العراقية أنه تمت السيطرة على حريق اندلع في حقل الأحدب النفطي بمحافظة واسط، مؤكدة أن الإنتاج لم يتأثر.



وذكرت الوزارة أن عمليات إخماد الحريق جرت من دون حدوث تسرب لغازات سامة.