رئيسة المفوضية الأوروبية: مشاهد تدفق المهاجرين الى جيب سبتة الإسباني "غير مقبولة"

نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين الآتين من المغرب الى جيب سبتة الإسباني، معتبرة أن الصور الواردة عن ذلك "غير مقبولة".



وكتبت فون دير لايين على منصة إكس: "يجب وضع حد فوري للعبور الخطر. يجب تفكيك شبكات المهرّبين. ويجب أن تكون عمليات الطرد سريعة بموجب ما تسمح به قواعدنا" القانونية.