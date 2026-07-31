أ.ف.ب: قوات الأمن المغربية توقف نحو 30 شخصا خلال مواجهات قرب الحدود مع جيب سبتة الإسباني

أوقفت الشرطة المغربية صباح الجمعة نحو ثلاثين شابا في مدينة الفنيدق بشمال المملكة، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس، وذلك عقب مواجهات بالقرب من الحدود مع جيب سبتة الإسباني.



وتدفّق آلاف الأشخاص خلال الأيام الماضية الى هذه المنطقة وتجمّع كثر منهم على تلال مطلّة على المنطقة الحدودية، حيث دارت مواجهات رشقوا خلالها قوات الأمن بالحجارة.



وحاولت الشرطة المغربية تفريقهم مرارا عبر رشّهم بخراطيم المياه وإطلاق الغاز المسيل للدموع.