قتلى في انقلاب حافلة لنقل المسافرين في الجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية أن 20 شخصا على الأقل قُتلوا وأُصيب 38 في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس، مشيرة الى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.وذكرت الحماية المدنية في بيان، أن فرق الانقاذ "تدخلت في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة (08,40 ت.غ) من أجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر بالطريق الوطني رقم 24 بمنطقة الكرمة بولاية بومرداس"، على بعد نحو 50 كيلومترا شرق العاصمة.وأفادت بأن الحصيلة الأولية هي "20 حالة وفاة و38 مصابا".