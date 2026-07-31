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مقتل 25 على الأقل وإصابة العشرات إثر انقلاب حافلة ركاب في الجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية أن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات إثر انقلاب حافلة ركاب في ولاية بومرداس.