رئيس الجيب الإسباني: 60 ألف مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وسبتة

أعلن رئيس السلطة المحلية في جيب سبتة الإسباني المحاذي للمغرب أن 60 ألف مهاجر عبروا الحدود في الأيام الأخيرة، مشيرا الى أن هذا الرقم يناهز ثلاثة أرباع عدد السكان المحليين.



وقال خوان فيفاس خلال مؤتمر صحافي: "تُظهر التقديرات أن حوالى 60 ألف شخص دخلوا مدينتنا خلال هذه الفترة. وهذا يمثّل 70 في المئة من سكان سبتة".



وأضاف: "لتكوّنوا تصورا عن الأمر... تخيّلوا أن 34 مليون شخص يدخلون إسبانيا خلال 24 ساعة. من الواضح أن هذا العدد يُظهر استحالة استيعاب هذا الضغط".

كذلك، أعلن رئيس السلطة المحلية في جيب سبتة الإسباني أن ما لا يقل عن 34 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الدخول من المغرب. وقال: "أود أن أعبر، بكل صدق، باسمنا جميعا، عن حزننا العميق وألمنا على الضحايا".