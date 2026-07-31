الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الجيب الإسباني: 60 ألف مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وسبتة

أخبار دولية
2026-07-31 | 07:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الجيب الإسباني: 60 ألف مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وسبتة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس الجيب الإسباني: 60 ألف مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وسبتة

أعلن رئيس السلطة المحلية في جيب سبتة الإسباني المحاذي للمغرب أن 60 ألف مهاجر عبروا الحدود في الأيام الأخيرة، مشيرا الى أن هذا الرقم يناهز ثلاثة أرباع عدد السكان المحليين.
     
وقال خوان فيفاس خلال مؤتمر صحافي: "تُظهر التقديرات أن حوالى 60 ألف شخص دخلوا مدينتنا خلال هذه الفترة. وهذا يمثّل 70 في المئة من سكان سبتة". 

وأضاف: "لتكوّنوا تصورا عن الأمر... تخيّلوا أن 34 مليون شخص يدخلون إسبانيا خلال 24 ساعة. من الواضح أن هذا العدد يُظهر استحالة استيعاب هذا الضغط".
 
كذلك، أعلن رئيس السلطة المحلية في جيب سبتة الإسباني أن ما لا يقل عن 34 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الدخول من المغرب.  وقال: "أود أن أعبر، بكل صدق، باسمنا جميعا، عن حزننا العميق وألمنا على الضحايا".

أخبار دولية

جيب سبتة الإسباني

المغرب

مهاجر

LBCI التالي
فرنسا وإسبانيا تترقبان انحسار النيران وسط اندلاع حرائق جديدة في دول أوروبية أخرى
مقتل 25 على الأقل وإصابة العشرات إثر انقلاب حافلة ركاب في الجزائر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:53

40 ألف مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني

LBCI
آخر الأخبار
07:53

وزارة الداخلية الإسبانية: إعادة نحو 25 ألف مهاجر إلى المغرب من سبتة صباح اليوم

LBCI
أخبار دولية
10:54

وزارة الداخلية الإسبانية: 37500 مهاجر عادوا من جيب سبتة إلى المغرب

LBCI
آخر الأخبار
06:58

رئيس الوزراء الإسباني: نسرع عملية إعادة المهاجرين الذين دخلوا سبتة بطريقة غير نظامية منذ الأمس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:02

"حزب الله" دان اقتحام عصابات المستوطنين قرى قرب نابلس: آن للمجتمع الدولي أن يستفيق ويتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية

LBCI
أخبار دولية
11:58

سانشيز للقادة الأوروبيين إثر أزمة سبتة: "ليس هذا وقت الانقسام"

LBCI
أخبار دولية
11:30

الولايات المتحدة تتهم إسبانيا بـ"جهود متعمّدة" لتسهيل الهجرة غير النظامية

LBCI
أخبار دولية
10:54

وزارة الداخلية الإسبانية: 37500 مهاجر عادوا من جيب سبتة إلى المغرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-05-15

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لاستهداف قطاعي الطاقة والدفاع الروسيّين

LBCI
أخبار دولية
2026-03-01

استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان وإصابة ٤ من طاقمها

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-30

الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية ناقش مع نظيره السعودي المستجدات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-11

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:41

مأكولات مناسبة لأعياد ميلاد الأطفال... إليكم طريقة تحضير الميني برغر وموزاريللا ستيكس وغيرها (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:55

وزيرة التربية أطلقت خطة استمرارية التعلّم للعام الدراسيّ 2026–2027

LBCI
أخبار دولية
04:21

مسؤول في حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة

LBCI
أخبار دولية
00:09

مسؤولان في حماس يؤكدان الاتفاق على مسألة سلاح الحركة وانسحاب إسرائيليّ تدريجيّ من غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من Shark Tank إلى أرض الواقع ... تعرفوا على معمل ومزرعة LOOP

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

منافسات قوية في الجولة الثانية من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

طوابع بريدية تحيي مئوية النادي اللبناني للسيارات والسياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اتفقوا على حماية لبنان فتباينت مواقفهم…

LBCI
أخبار دولية
13:11

التصعيد في الشرق الأوسط يشعل أسعار النفط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:27

الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"

LBCI
أخبار لبنان
05:04

وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة

LBCI
اقتصاد
02:28

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
09:48

مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦

LBCI
أخبار دولية
00:26

ترامب: إسرائيل ستنسحب من غزة بمجرد تجريد حماس من السلاح

LBCI
أخبار لبنان
12:30

قائد الجيش متفقدًا وحدات عسكرية منتشرة في بيروت ومحيطها: التحديات أمامنا كبيرة ولا خيار لنا سوى الاستمرار في التضحية والعطاء

LBCI
أخبار لبنان
09:08

"حزب الله" يعلن وقوفه إلى جانب العراق وشعبه: العدوان يستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا عاجلًا وحازمًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More