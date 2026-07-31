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فرنسا وإسبانيا تترقبان انحسار النيران وسط اندلاع حرائق جديدة في دول أوروبية أخرى

أخبار دولية
2026-07-31 | 08:37
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فرنسا وإسبانيا تترقبان انحسار النيران وسط اندلاع حرائق جديدة في دول أوروبية أخرى
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فرنسا وإسبانيا تترقبان انحسار النيران وسط اندلاع حرائق جديدة في دول أوروبية أخرى

واصل عناصر الإطفاء اليونانيون الجمعة جهودهم لمكافحة النيران في ظل ظروف مواتية لاندلاع حرائق جديدة، فيما سادت آمال في فرنسا وإسبانيا بتراجع حدة الحرائق الهائلة التي أتت على مساحات واسعة من الأراضي.
     
يؤكد العلماء أن الشدة غير المسبوقة لبعض الحرائق التي اجتاحت أنحاء أوروبا تُبيِّن المخاطر المتزايدة التي تواجهها القارة، بفعل تسبُّب التغيُّر المناخي بجفاف الغطاء النباتي وجعل حالات الطوارئ أكثر حدة.
     
- رياح كريت تؤجج النيران -
     
واستمرت الجمعة جهود عناصر الإطفاء اليونانيين لإخماد حريق ضخم في أجزاء من جزيرة كريت السياحية، رغم تحسّن الأوضاع حول مدينة ريثيمنو، بحسب السلطات.
     
لكنّ ناطقا باسم جهاز الإطفاء قال لوكالة فرانس برس إنّ السيطرة على الحريق "لم تحصل بعد، ولا تزال ثمة بؤر مشتعلة"، وذلك بعد أن التهمت النيران نحو 4500 هكتار يومَي الأربعاء والخميس.
     
كذلك اندلعت حرائق في جزر باروس وكاليموس وأندروس في بحر إيجه، لكن "الوضع بات أفضل"، بحسب جهاز الإطفاء.
     
ولا تزال مناطق عدة في البلاد، بينها أثينا ومحيطها وأجزاء من شبه جزيرة بيلوبونيز، مصنفة الجمعة ضمن مستوى خطر "مرتفع جدا" لاندلاع حرائق الغابات، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس اليونان المؤلف من خمس فئات.
     
- مساعدات أوكرانية -
     
وأعلنت أوكرانيا أنها أرسلت فريقا من 70 منقذا و15 مركبة متخصصة للمساعدة في مكافحة الحرائق في فرنسا، والتي أجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم.
     
وقالت محافِظة جيروند الفرنسية صوفي بروكاس، صباح الجمعة، إن الحريق الضخم لا يزال يشهد "بؤرا نشطة" رغم كونه "لا يزال محاصرا ضمن نطاقه".
     

            

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