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o
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ماكرون يطلب تشديد التفتيش على الحدود مع إسبانيا في ظل أزمة سبتة
أخبار دولية
2026-07-31 | 09:13
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ماكرون يطلب تشديد التفتيش على الحدود مع إسبانيا في ظل أزمة سبتة
طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز "تعزيز عمليات التفتيش على الحدود مع إسبانيا" في ظل أزمة تدفق المهاجرين غير النظاميين من المغرب الى جيب سبتة في الأيام الماضية، وفقا لما أفادت أوساط الرئيس.
ونقلت الأوساط عن ماكرون قوله إن "فرنسا على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم للسلطات الإسبانية إذا ما عبّرت هذه الأخيرة عن حاجتها إليه، بما في ذلك عبر (...) فرونتكس"، وهي الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الحدود.
وكان نونييز أعلن في وقت سابق أن فرنسا ستشدد ضبط حدودها مع إسبانيا.
وكتب الوزير على منصة إكس: "إزاء الوضع الذي تم رصده في جيب سبتة، أصدرتُ منذ مساء أمس الخميس تعليمات لتعزيز عمليات التفتيش على الحدود الإسبانية من دون إبطاء"، مشيرا الى تفعيل قوة التدخل السريع الحدودية من للقيام بـ"عمليات تفتيش معمقة".
وأكد نونييز أنه على تواصل مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا.
وقال في تصريحات لإذاعة "ار تي أل": "نقوم بعمليات تفتيش على الحدود الفرنسية الإسبانية، فهي قائمة وجرى تعزيزها في الأشهر الأخيرة".
وأضاف: "لدينا قوة متنقلة منتشرة بشكل دائم. سنقوم، بالطبع، باتخاذ التدابير اللازمة إذا حدثت تحركات باتجاه الأراضي الفرنسية". وتابع: "في أي حال، سنعزز بالتأكيد عمليات التفتيش على الحدود".
أخبار دولية
ماكرون
إسبانيا
سبتة
المهاجرين
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