حماس: الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح هي التزام إسرائيل بوقف القتل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في غزة الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو التزام إسرائيل بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء الهجمات.



وشددت الحركة على أن تسليم الأسلحة الثقيلة مشروط أيضا بإنهاء إسرائيل للأعمال القتالية والانسحاب من غزة.