كالاس ترحب بخطة غزة وتصفها "بالخطوة البناءة" نحو السلام

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن اتفاقا مقترحا لإحلال السلام في غزة سيكون "خطوة بنّاءة" إذا جرى تنفيذه بالكامل.



وقالت كالاس، في منشور على منصة "إكس"، "هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تتضافر كي ينجح هذا (الاتفاق). يتوقف النجاح على الالتزام الكامل من جميع الأطراف. وسيكون التحقق من امتثال حماس تحديا كبيرا. وسيتعين على إسرائيل في نهاية المطاف الانسحاب من غزة".



وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الخطوات التالية.