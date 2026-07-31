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ترامب يحذّر من تكرار أزمة سبتة في الولايات المتحدة إذا فاز الديموقراطيون

أخبار دولية
2026-07-31 | 10:51
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ترامب يحذّر من تكرار أزمة سبتة في الولايات المتحدة إذا فاز الديموقراطيون
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ترامب يحذّر من تكرار أزمة سبتة في الولايات المتحدة إذا فاز الديموقراطيون

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني بشمال المغرب، في حال فاز خصومه الديموقراطيون في الانتخابات.
     
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية "مروّعة".
     
وأضاف: "تذكّروا تلك الصورة. هذا ما سنكون عليه بعد ثلاث سنوات إذا وصل الطرف الخاطئ إلى الحكم"، متابعا: "إذا وصل الديموقراطيون (الى الحكم)، لن تعيشوا حياة جيدة جدا".

أخبار دولية

ترامب

سبتة

الولايات المتحدة

الديموقراطيون

مهاجرين

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