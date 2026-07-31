وزارة الداخلية الإسبانية: 37500 مهاجر عادوا من جيب سبتة إلى المغرب

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنّ 37500 مهاجر غادروا جيب سبتة الإسباني المحاذي للمغرب، بعدما تدفق إليه عشرات الآلاف في الأيام الماضية.



وقالت الوزارة في رسالة إلى وكالة فرانس برس: "عدد المغادرين من سبتة إلى المغرب حتى الثالثة والنصف عصر 31 تموز (13,30 ت.غ) بلغ 37500 شخص".