ضربات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة

قُتل ثمانية أشخاص بضربات اسرائيلية على قطاع غزة ليل السبت الأحد، حسب ما أفاد الدفاع المدنيّ.

وأفاد مسؤولون في الدفاع المدنيّ في غزة فجر الأحد بأنّ مباني سكنية استُهدفت خلال الليل.

ومن بين الضحايا، قُتل رجل وزوجته، وأُصيب آخرون بجروح، عندما قصفت مروحية عسكرية إسرائيلية شقة في جنوب دير البلح، حسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدنيّ في قطاع غزة محمود بصل.

وقُتل رجل مسنّ وطفل في هجوم آخر استهدف مبنى سكنيًا غرب مدينة غزة.

كما قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بضربة على مبنى سكنيّ آخر شمال غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدنيّ في وقت سابق السبت مقتل ثمانية أشخاص آخرين بضربات اسرائيلية استهدفت مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية تابعًا لمستشفى شهداء الأقصى في القطاع.