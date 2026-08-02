الرئيس الأميركيّ: الولايات المتحدة وإسرائيل تعلّقان شنّ ضربات على إيران

اتفق الولايات المتحدة وإسرائيل على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع، وفق ما أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إنّ الولايات المتحدة "جاهزة لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمستويات من الإرهاب العسكريّ والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف: "مع ذلك، طلبت منا إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط للتو تعليق أي هجوم. وبناء على هذا الطلب، وافقتُ على إلغاء الهجوم، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وتشاركني إسرائيل في هذا الالتزام".