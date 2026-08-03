إيران تعدم شخصين بتهمة العمل لصالح إسرائيل

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الاثنين أنه تم إعدام إيرانيين اثنين بعد اتهامهما بإرسال إحداثيات مواقع عسكرية وأمنية مهمة إلى إسرائيل خلال الحرب.