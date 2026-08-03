وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة، مشيرة في المقابل إلى محادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز.



وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي "إننا لا نجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة. مفاوضاتنا هي مع عمان لتأمين ممر عبر مضيق هرمز".