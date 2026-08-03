متحدث باسم مكتب نتنياهو: إسرائيل أبلغت واشنطن بـ"مخاوفها" بشأن خطة غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة رحّب بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها.



وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء دورون سبيلمان، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، إن "إسرائيل أبلغت نظراءنا الأميركيين بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح"، مشيرا الى أن "الصيغة التي نُشرت لا تعكس مواقف إسرائيل".

