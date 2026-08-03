زيلينسكي يقيل السفيرة الأوكرانية في الولايات المتحدة

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين سفيرة بلاده لدى الولايات المتحدة أولغا ستيفانيشينا، في قرار كان متوقعا منذ التعديل الوزاري الذي أُجري في تموز، ويأتي تزامنا مع مساعي كييف للحصول على صواريخ "باتريوت" إضافية لمواجهة الهجمات الروسية.



ونص مرسوم نشرته الرئاسة الأوكرانية عبر موقعها الالكتروني على "إقالة أولغا ستيفانيشينا من منصبها سفيرة ومفوضة لأوكرانيا لدى الولايات المتحدة".



وقالت ستيفانيشينا في منشور عبر فيسبوك إنّ "القرار شخصي، يعود إلى ظروف شخصية". ونشرت رسالة تطلب فيها إعفاءها من مهامها.



وأشادت بـ"زيادة شحنات الأسلحة الأميركية والحفاظ على هذا الدعم تحديدا في وقت كان المناخ السياسي في واشنطن يتغير ضد أوكرانيا".



وعُيّنت ستيفانيشينا في هذا المنصب في تموز 2025.