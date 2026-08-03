توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت بطلب من رام الله

أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضدّه من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس.



وكان دبّور نفى في تصريحات سابقة هذه الاتهامات، محمّلا ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه.



وقال المصدر القضائي اللبناني: "أصدر مدعي عام التمييز مذكرة توقيف بحقّ السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور الاثنين بعد استجوابه في النيابة العامة التمييزية".



وأضاف أن القضاء "حوّل الملف إلى مجلس الوزراء ليبلغ السلطة الفلسطينية أن دبور موقوف في لبنان، وطلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان من السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمه إليها عبر الحكومة اللبنانية".



وأشار المصدر الى أن الأجهزة الأمنية أوقفت دبّور بداية في نيسان في مطار بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه من القضاء الفلسطيني، للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه في بيروت بين العامين 2012 و2025.