ترامب: المباحثات مع إيران تجري "الآن"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن المفاوضات مع إيران تجري "الآن"، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة لطهران للتوصل إلى اتفاق.



وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "المحادثات جارية الآن، وهذه فرصة أخيرة لهم لتوقيع وثيقة جيدة".



وكانت السلطات الإيرانية قد نفت قبل بضع ساعات عقد أي محادثات.



وشدّد الرئيس الأميركي خلال تصريحات لصحافيين في المكتب البيضوي، على أن هذه المفاوضات تجري "بناء على طلب" من طهران، وبدعم من السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك قطر.



وبحسب ترامب، تتمحور هذه المحادثات خصوصا حول إعادة فتح محتملة "اعتبارا من الغد" على قوله، لمضيق هرمز.