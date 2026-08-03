ترامب: شركات النفط تجني أرباحا طائلة من الحرب على إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن شركات النفط الكبرى تحقق أرباحا طائلة بسبب ارتفاع الأسعار الناتج من نقص النفط الخام على خلفية الحرب مع إيران.



وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "لا يعجبني ذلك. إنهم يجنون أموالا كثيرة جدا. بسبب النقص في المعروض هم يحققون أرباحا كبيرة".