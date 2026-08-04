وزير الداخلية الإسباني: 72 ألف مهاجر دخلوا سبتة عاد منهم 70 ألفا إلى المغرب

أعلن وزير الداخلية الإسباني، أن ما لا يقل عن 72 ألف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسباني بطريقة غير نظامية الأسبوع الماضي، وأن 70 ألفاً منهم عادوا فعلا إلى المغرب.



وتحدثت الحكومة الإسبانية في وقت سابق عن 50 ألف مهاجر دخلوا إسبانيا بطريقة غير نظامية، لافتة الى أن "معظمهم" عاد إلى المغرب.

