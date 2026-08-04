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وزير الخزانة الأميركي يأمل باتفاق مع ايران الأربعاء لإعادة فتح هرمز

أخبار دولية
2026-08-04 | 08:16
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وزير الخزانة الأميركي يأمل باتفاق مع ايران الأربعاء لإعادة فتح هرمز
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وزير الخزانة الأميركي يأمل باتفاق مع ايران الأربعاء لإعادة فتح هرمز

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول الأربعاء، لافتا الى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" الثلاثاء: "نجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق والتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في هذا النزاع".
 
وردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق سيسمح لإيران بفرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق، أجاب بيسنت "أعتقد أنه سيضمن حرية الملاحة".

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