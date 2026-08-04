روبيو: نرى تقدما في محادثات مضيق هرمز ونأمل في اتفاق قريبا جدا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم أنه أمكن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران وعُمان بشأن السماح بمرور المزيد من السفن عبر مضيق هرمز، لكن لم يتسن التوصل إلى اتفاق نهائي.



وقال روبيو لصحفيين في وزارة الخارجية: "شهدت هذه المحادثات إحراز تقدم، لكن لم يتسن التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ونأمل حدوث ذلك قريبا جدا".