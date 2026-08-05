توقف الملاحة الجوية موقتا في مطار في ألمانيا بسبب أجسام مشبوهة

توقفت الملاحة الجوية في مطار لايبتسيش/هاله شرقي ألمانيا مساء الثلاثاء، وظلّت مضطربة بشكل جزئي صباح الأربعاء، بعد رصد جسم طائر مجهول واكتشاف جسم آخر على مدرج المطار، بحسب ما أفادت به الشرطة.



وقالت الشرطة في بيان "قبل منتصف الليل بقليل، شوهد جسم طائر مجهول بالقرب من المطار"، مؤكدة تحويل مسار عدة طائرات شحن وطائرة ركاب إلى مطارات أخرى.



وأضافت "تم أيضا اكتشاف جسم في منطقة المدرج الجنوبي"، ما دفع الشرطة إلى استخدام روبوت متخصص في إزالة الألغام وفتح تحقيق.



وعلى الرغم من استئناف حركة الطيران، إلا أن جزءا من المطار ظل مغلقا صباح الأربعاء.



وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنه لم يتم بعد التحقق من الوضع، مؤكدا أنه "لا يوجد أي خطر على السكان".



