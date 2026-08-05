مفوض للأمم المتحدة: إعدام 56 شخصا في إيران منذ 19 آذار

ذكر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه تم إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا في إيران بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 آذار، من بينهم 27 شخصا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي خرجت مطلع العام.



وأوضح تورك، في بيان، أن عمليات الإعدام وأحكام الإعدام في تزايد منذ آذار، ودعا السلطات إلى وقف كل عمليات الإعدام والتحرك نحو إلغاء هذه العقوبة.