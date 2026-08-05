الحوثيون: استهدفنا ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر

أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلنوا فرضه على المملكة منذ أسبوعين.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن إجمالي السفن التي استهدفوها منذ بدء الحصار بلغ ثماني سفن نفطية سعودية.