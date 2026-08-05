طائرة تصطدم بـ"جسم مجهول" فوق ألمانيا وتتمكن من الهبوط بأمان

اصطدمت طائرة بـ"جسم مجهول" في الجو قرب مطار مدينة لايبزيغ، حيث عثرت الشرطة على مسيّرة على الأرض، قبل أن تتمكن من الهبوط بأمان في مطار آخر، بحسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية.



وقال المتحدث، خلال مؤتمر صحافي، "كان من المقرر أن تهبط الطائرة في لايبزيغ، لكن توجب عليها التخلي عن ذلك" والابتعاد مجددا. وأثناء قيامها بذلك "اصطدمت... بجسم مشبوه"، قبل أن تحط في نهاية المطاف في مدينة هانوفر على بعد نحو 200 كيلومتر من لايبزيغ.



وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بتوقف الملاحة الجوية في مطار لايبزيغ/هاله بشرق ألمانيا مساء الثلاثاء واضطرابها بشكل جزئي صباح الأربعاء، بعد رصد جسم طائر مجهول واكتشاف جسم آخر على المدرج.