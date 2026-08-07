ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يهدف لتقييد حق اكتساب الجنسية الأميركية بالولادة

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها، في محاولة جديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة.



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "أخذوا حق المواطنة بحكم الولادة وجعلوا منه أضحوكة".



وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت في أواخر حزيران مساعيه السابقة لتقييد هذا الحق المكفول دستوريا، وهو ما اعتبره ترامب بأنه "مؤسف للغاية".



وقال الرئيس الجمهوري: "نحن نجري تعديلات لأن الأمر غير منصف إلى حد كبير".



والعام الماضي أصدر ترامب أمرا تنفيذيا ينص على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات موقتة لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.



لكن محاكم ابتدائية منعت هذه الخطوة، إذ أكدت أنه بموجب "بند المواطنة" الوارد في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، كل من يولد على الأراضي الأميركية يعد مواطنا أميركيا.



ووافقت المحكمة العليا على هذه الأحكام في رأي صاغه رئيس المحكمة جون روبرتس، وأيّده قاضيان يميلان إلى التيار المحافظ إضافة إلى ثلاثة قضاة من التيار الليبرالي.



وتعد مساعي ترامب لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءا من حملته الأوسع للحد من الهجرة، والتي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة.



وينص التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.



ولا ينطبق هذا الأمر على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كأبناء الدبلوماسيين الأجانب، كما أن القانون الأميركي يتيح رفض منح تأشيرات إذا رأى المسؤول القنصلي أن الغرض الأساسي من السفر هو الولادة.