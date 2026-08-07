الولايات المتحدة تفرض رسوما بنسبة 15% على منتجات البولي سيليكون

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا يضع حدا أدنى لأسعار الاستيراد ويفرض رسوما جمركية جديدة على المنتجات المصنوعة باستخدام البولي سيليكون، وهي مادة أساسية تدخل في صناعة الألواح الشمسية وأشباه الموصلات.



وجاء في الأمر التنفيذي أن هذه المنتجات ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15% بدءا من الرابع من كانون الأول. كما حدد أسعارا دنيا لاستيراد البولي سيليكون وسلع أخرى، مثل الخلايا الشمسية، على أن يبدأ العمل بها في التاريخ نفسه.



وذكر البيت الأبيض في وثيقة تفسيرية أن الهدف هو "إيجاد تكافؤ في الفرص للمنتجين الأميركيين لهذه السلع الاستراتيجية" و"تشجيع توطين هذه الصناعات".



وأوضح أن البولي سيليكون مكون مهم في صناعة أشباه الموصلات، وله استخدامات تتعلق بالدفاع.



وجاءت هذه الخطوة عقب تحقيق أجرته وزارة التجارة على مدى عام بشأن واردات هذه المادة التي وصفها وزير التجارة هوارد لوتنيك بأنها "منتج أساسي" يدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية.



وقال لوتنيك للصحافيين في البيت الأبيض الخميس: "نحن نصنّع المنتجات هنا، لكننا بحاجة إلى سلسلة التوريد هنا أيضا، لذا فإن هذه الخطوة ستستقطب سلسلة التوريد".



وأضاف متحدثا إلى ترامب: "نحن نحدد الأسعار لمنع الصينيين من ممارسة الإغراق، ونفرض رسوما جمركية لحثّهم على التصنيع هنا. لدينا هذه الصناعة هنا، لكنها صغيرة للغاية، وستشهد نموا هائلا في ظل قيادتك".



وذكر البيت الأبيض أن حصة الولايات المتحدة من القدرة الإنتاجية العالمية للبولي سيليكون انخفضت من 50% عام 2005 إلى أقل من 2% عام 2024.