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انتهاء اليوم الأول من محادثات الانتقال السياسي في فنزويلا

أخبار دولية
2026-08-07 | 00:12
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انتهاء اليوم الأول من محادثات الانتقال السياسي في فنزويلا
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انتهاء اليوم الأول من محادثات الانتقال السياسي في فنزويلا

بدأت في كراكاس الخميس، محادثات مدعومة من الولايات المتحدة بين الحكومة الفنزويلية الموقتة وممثلين عن المعارضة لبحث عملية الانتقال السياسي في البلاد، وفق ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس من موقع الحدث. 
     
وتأتي هذه المحادثات بعد سبعة أشهر من قيام القوات الأميركية بالإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وتولي ديلسي رودريغيز الرئاسة الوكالة، حيث تدير شؤون البلاد تحت أنظار واشنطن. 
     
ويأمل الفنزويليون أن يمهد هذا الحوار الطريق لإجراء انتخابات في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي تعاني من أزمة حادة. 
     
ومن أبرز الغائبين عن المحادثات ماريا كورينا ماتشادو، الشخصية المفضلة لدى المعارضة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، التي لم تتلق دعوة للمشاركة. 
     
وتمثل المعارضة بدلا منها دينورا فيغويرا التي عادت إلى فنزويلا من منفاها الأربعاء. 
     
وتترأس فيغويرا تكتل المعارضة الذي فاز بالغالبية في الجمعية الوطنية عام 2015، في آخر انتخابات برلمانية حظيت باعتراف واسع من المجتمع الدولي. 
     
في المقابل، يمثل الحكومة رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، وهو شقيق الرئيسة بالوكالة. 
     
وقالت فيغيرا لقناة "تيليفن" التلفزيونية، لدى وصولها إلى المطار: "نحن نركز على الافتتاح الرسمي هذا الأسبوع لعملية الحوار هذه التي تسعى إلى استعادة المؤسسات الديموقراطية".
     
ودعت فيغيرا إلى إجراء تغييرات في المحكمة العليا والمجلس الوطني للانتخابات، وهما مؤسستان واجهتا انتقادات واسعة لمصادقتهما على إعادة انتخاب مادورو عام 2024. 
     
وقد رفضت المعارضة النتيجة حينها وأعلنت فوزها، منددة بحصول تزوير انتخابي واسع النطاق.
     
وفي ختام جلسة الأولى للحوار، أفاد الطرفان بأنهما اتفقا على إجراء مفاوضات بحسن نية، وبأنهما سيسعيان للتوصل إلى "حل سياسي وسلمي وديموقراطي ودستوري"، وذلك وفقا لبيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
     
ورحبت وزارة الخارجية الأميركية بوفد فيغويرا مع "بدء المحادثات المباشرة" مع الحكومة الموقتة في فنزويلا. 
     
وذكّرت الوزارة أن هذه المحادثات "تمثل فرصة فريدة". وحضت "كل الأطراف المعنية على دعم هذا الجهد لتحقيق نتائج ملموسة للشعب الفنزويلي". 
     
وسُمح فقط للمصورين بدخول قاعدة "لا كارلوتا" العسكرية، حيث تُعقد المحادثات. 
     
ووفقا لجدول الأعمال الرسمي الذي أعلنه الجانبان، تناولت المحادثات استجابة السلطات للزلزالين المزدوجين اللذين ضربا البلاد في 24 حزيران وأسفرا عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص، فضلا عن تعزيز الديموقراطية والحقوق السياسية.
     
من جانبها، أعلنت ماتشادو أنها لن تقف عائقا أمام هذه العملية.
     
وقالت على منصة اكس: "إن تحولا ديموقراطيا في فنزويلا سيعيد إلينا حريتنا وازدهارنا"، مضيفة أنه سيخلق "حليفا حيويا وموثوقا للأمن القومي للولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي".
     
وعلى الرغم من أنها أهدت جائزة نوبل للسلام التي نالتها إلى الرئيس دونالد ترامب، إلا أنه عارض عودتها إلى فنزويلا. وتنفي واشنطن هذا الادعاء.
     
في المقابل، عبّر ترامب مرارا عن رضاه عن رودريغيز التي فتحت قطاعات التعدين والكهرباء والنفط في فنزويلا أمام رؤوس الأموال الأجنبية والخاصة.

أخبار دولية

محادثات

الانتقال السياسي

فنزويلا

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