المغرب مستعد للتعاون في إعادة القصر من إسبانيا

أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بأن المغرب مستعد للتعاون مع إسبانيا وشركاء أوروبيين آخرين بشأن إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وذلك في وقت تسعى فيه السلطات في سبتة، الجيب الإسباني بشمال المغرب، لإيجاد حلول لمئات الأطفال الذين عبروا الحدود الأسبوع الماضي.



ونقلت الوكالة، التي تعكس المواقف الرسمية، عن مصدر دبلوماسي قوله إن "المغرب انخرط، وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن".



وأضاف: "المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين".