الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
14 جريحا الحصيلة النهائية لتفجير حافلة نقل ركاب قرب دمشق
أخبار دولية
2026-08-07 | 03:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
14 جريحا الحصيلة النهائية لتفجير حافلة نقل ركاب قرب دمشق
أعلنت وزارة الصحة السورية أن الحصيلة النهائية للتفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب في مدينة جرمانا قرب دمشق بلغت 14 جريحا، بعدما كانت أفادت بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى.
وأفاد الاعلام الرسمي ليل الخميس بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل حافلة لنقل الركاب في شارع رئيسي وسط المدينة. وشاهد مصور فرانس برس الحافلة وقد تهشم سقفها بالكامل، بينما عملت سيارات إسعاف على نقل المصابين.
ونقل التلفزيون الرسمي بعد منتصف ليل الخميس الجمعة عن مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا قوله: "بلغت الحصيلة النهائية 14 إصابة"، ثلاث منها "بحالة حرجة".
وأفاد بأن أشلاء نُقلت الى المستشفى بعد التفجير، تبين أنها عائدة لمصابين.
وكانت حصيلة سابقة للوزارة أفادت بمقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح.
وأوردت وزارة الداخلية الحصيلة ذاتها. وقالت إن "الوحدات المختصة، باشرت منذ اللحظات الأولى لوقوع التفجير، تطويق موقع الحادث، وجمع الأدلة، ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة".
وأكد وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور ليلا على منصة اكس أن "استهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة".
وتعهّد بأن "تواصل مؤسسات الدولة أداء واجبها في حماية المواطنين، وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة".
أخبار دولية
تفجير
حافلة
دمشق
جرمانا
التالي
ثلاثة قتلى من القوات الحكومية اليمنية بهجوم جديد للحوثيين
ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:15
انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب في مدينة جرمانا قرب دمشق
أخبار دولية
13:15
انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب في مدينة جرمانا قرب دمشق
0
خبر عاجل
12:57
الجزيرة: مصابون في انفجار حافلة ركاب بمدينة جرمانا في ريف دمشق
خبر عاجل
12:57
الجزيرة: مصابون في انفجار حافلة ركاب بمدينة جرمانا في ريف دمشق
0
آخر الأخبار
2026-05-27
الوكالة الوطنية للإعلام: 14 شهيدا و10 جرحى الحصيلة النهائية للغارة على شارنيه في برج الشمالي
آخر الأخبار
2026-05-27
الوكالة الوطنية للإعلام: 14 شهيدا و10 جرحى الحصيلة النهائية للغارة على شارنيه في برج الشمالي
0
أخبار دولية
2026-07-25
حادث تصادم بين حافلتين للركاب على طريق دير الزور - دمشق
أخبار دولية
2026-07-25
حادث تصادم بين حافلتين للركاب على طريق دير الزور - دمشق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:55
السعودية: الاتفاقية مع تركيا وباكستان لا ترتبط بـ"مساع نووية" ولا تهدد دول المنطقة
أخبار دولية
08:55
السعودية: الاتفاقية مع تركيا وباكستان لا ترتبط بـ"مساع نووية" ولا تهدد دول المنطقة
0
أخبار دولية
08:49
إسبانيا تحذر إيطاليا من اتخاذ إجراءات مضادة في حال استمرارها في تعليق اتفاقية شنغن
أخبار دولية
08:49
إسبانيا تحذر إيطاليا من اتخاذ إجراءات مضادة في حال استمرارها في تعليق اتفاقية شنغن
0
أخبار دولية
08:03
مقتل مدنيين اثنين في هجوم الحوثيين على مدينة مأرب
أخبار دولية
08:03
مقتل مدنيين اثنين في هجوم الحوثيين على مدينة مأرب
0
أخبار دولية
08:01
بارو: فرنسا "لن تسمح بأية محاولة تدخل أجنبية" في انتخاباتها الرئاسية
أخبار دولية
08:01
بارو: فرنسا "لن تسمح بأية محاولة تدخل أجنبية" في انتخاباتها الرئاسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2026-05-12
وفاة لاعب كرة السلة العالمي براندون كلارك عن 29 عاما
رياضة
2026-05-12
وفاة لاعب كرة السلة العالمي براندون كلارك عن 29 عاما
0
أخبار لبنان
07:52
سلام بحث مع شاتيلا خطة تطوير مطار بيروت واعتماد بوابات إلكترونية لتعزيز الخدمات
أخبار لبنان
07:52
سلام بحث مع شاتيلا خطة تطوير مطار بيروت واعتماد بوابات إلكترونية لتعزيز الخدمات
0
أخبار دولية
07:58
الشرطة البريطانية توقف خمسة أشخاص بعد احتجاجات مناهضة للمهاجرين
أخبار دولية
07:58
الشرطة البريطانية توقف خمسة أشخاص بعد احتجاجات مناهضة للمهاجرين
0
آخر الأخبار
2026-03-21
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على أطراف الحنية - صور
آخر الأخبار
2026-03-21
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على أطراف الحنية - صور
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:24
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري
أمن وقضاء
07:24
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري
0
أخبار لبنان
07:20
بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة
أخبار لبنان
07:20
بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة
0
أخبار دولية
07:12
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
أخبار دولية
07:12
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
0
أخبار لبنان
05:17
الراعي من بعبدا : الفاتيكان يدعم لبنان والمرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها
أخبار لبنان
05:17
الراعي من بعبدا : الفاتيكان يدعم لبنان والمرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها
0
أخبار دولية
02:58
ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"
أخبار دولية
02:58
ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"
0
أمن وقضاء
14:32
عبوةٌ تقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون… وإسرائيل تردّ بغاراتٍ على الجنوب
أمن وقضاء
14:32
عبوةٌ تقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون… وإسرائيل تردّ بغاراتٍ على الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برمانا تستعد لاستضافة مهرجان الركض في 23 آب
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برمانا تستعد لاستضافة مهرجان الركض في 23 آب
0
أمن وقضاء
13:34
بنت جبيل والخيام... لماذا اختارهما لبنان لاختبار الانسحاب والعودة؟
أمن وقضاء
13:34
بنت جبيل والخيام... لماذا اختارهما لبنان لاختبار الانسحاب والعودة؟
0
أخبار دولية
13:30
كاتس يطلب توضيحات بشأن حادث مجدل زون... وضغوط أميركية تكبح التصعيد في لبنان
أخبار دولية
13:30
كاتس يطلب توضيحات بشأن حادث مجدل زون... وضغوط أميركية تكبح التصعيد في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
2
أخبار لبنان
11:36
"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027
أخبار لبنان
11:36
"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027
3
أمن وقضاء
05:06
أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
05:06
أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
4
حال الطقس
04:45
الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:45
الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس
5
أخبار دولية
05:28
قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند
أخبار دولية
05:28
قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند
6
اسرار
23:35
أسرار الصحف 7-8-2026
اسرار
23:35
أسرار الصحف 7-8-2026
7
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
8
أخبار لبنان
04:02
وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت
أخبار لبنان
04:02
وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More