14 جريحا الحصيلة النهائية لتفجير حافلة نقل ركاب قرب دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية أن الحصيلة النهائية للتفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب في مدينة جرمانا قرب دمشق بلغت 14 جريحا، بعدما كانت أفادت بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى.



وأفاد الاعلام الرسمي ليل الخميس بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل حافلة لنقل الركاب في شارع رئيسي وسط المدينة. وشاهد مصور فرانس برس الحافلة وقد تهشم سقفها بالكامل، بينما عملت سيارات إسعاف على نقل المصابين.



ونقل التلفزيون الرسمي بعد منتصف ليل الخميس الجمعة عن مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا قوله: "بلغت الحصيلة النهائية 14 إصابة"، ثلاث منها "بحالة حرجة".



وأفاد بأن أشلاء نُقلت الى المستشفى بعد التفجير، تبين أنها عائدة لمصابين.



وكانت حصيلة سابقة للوزارة أفادت بمقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح.



وأوردت وزارة الداخلية الحصيلة ذاتها. وقالت إن "الوحدات المختصة، باشرت منذ اللحظات الأولى لوقوع التفجير، تطويق موقع الحادث، وجمع الأدلة، ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة".



وأكد وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور ليلا على منصة اكس أن "استهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة".



وتعهّد بأن "تواصل مؤسسات الدولة أداء واجبها في حماية المواطنين، وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة".

